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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 6 Ocak döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar kuru 6 Ocak ne kadar? Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 6 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL kuru, son kapanışını 35,3586 TL seviyesinde yaparken, alış fiyatı 35,3488 TL, satış fiyatı ise 35,3684 TL olarak işlem görüyor.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro, bugün %0,02'lik bir düşüşle aşağı yönlü bir seyir izliyor. Bir önceki kapanışını 36,4831 TL'den yapan Euro, şu anda 36,4486 TL alış ve 36,5177 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin, şu anda 44,0250 TL alış ve 44,0797 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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