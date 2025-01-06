Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kuru 6 Ocak ne kadar? Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 6 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL kuru, son kapanışını 35,3586 TL seviyesinde yaparken, alış fiyatı 35,3488 TL, satış fiyatı ise 35,3684 TL olarak işlem görüyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro, bugün %0,02'lik bir düşüşle aşağı yönlü bir seyir izliyor. Bir önceki kapanışını 36,4831 TL'den yapan Euro, şu anda 36,4486 TL alış ve 36,5177 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin, şu anda 44,0250 TL alış ve 44,0797 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.