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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 5 Kasım döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 5 Kasım Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,3461 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3561 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 5 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 37,3946 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,4221 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 5 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,3511 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5734 TL olmuştur.

CANLI DÖVİZ KURU (LİNK)

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