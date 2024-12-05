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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 5 Aralık döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 5 Aralık Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 34,7321 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,7407 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 04 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,6503 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6644 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 04 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0036 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2242 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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