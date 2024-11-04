Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 4 Kasım Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,3405 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3442 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 37,5015 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,5129 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,4261 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,6488 TL olmuştur.