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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 3 Ekim döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2182'den tamamladı. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. Avro/TL ve sterlin/TL'de de dalgalanmalar devam ediyor. ABD'deki özel sektör istihdam verileri piyasada etkili oldu. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 3 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 34,2020'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 kazançla 37,8750'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,9 düşüşle 45.0370'ten satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

ORTA DOĞU'DA DEVAM EDEN GERİLİM PİYASAYI ETKİLİYOR

ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle varlık fiyatlamaları zorlaşıyor. Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi. Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki hızlı soğumaya ilişkin endişeleri yatıştırdığını kaydederek, iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla bilgi için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin beklendiğini belirtti. Öte yandan yurt içinde eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,97 olurken, yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi.

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