Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 28 Aralık Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,1549 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,1649 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 26 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,6053 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6444 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 26 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,8216 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,0412 TL olmuştur.