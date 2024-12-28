Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız
Erdoğan'dan net faiz mesajı
Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL'de son durum nedir ve 28 Aralık döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 28 Aralık Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,1549 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,1649 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 26 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,6053 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6444 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 26 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,8216 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,0412 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
img

Reyting için bunu da yaptılar
img

Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.