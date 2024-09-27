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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar kaç TL ve 1 dolar kaç lira olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru birçok kişi tarafından araştırılırken dolar ve euro kurları, Türkiye'de neredeyse her gün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Döviz kurlarındaki değişiklikler, ithalat ve ihracatla uğraşan firmaların yanı sıra yatırımcılar ve birikim sahipleri için de büyük önem taşıyor. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 27 Eylül Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Bugün saat 03:25 tarihinde 1 Dolar güncel alış fiyatı 34,1776 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,1876 TL oldu.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 27 Eylül 2024 güncel Euro alış fiyatı 38,1982 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 38,2407 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 27 Eylül 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 45,6134 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,8421 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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