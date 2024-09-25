Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 25 Eylül Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,1398 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,1435 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 38,0228 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 38,0367 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 45,4908 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,7189 TL olmuştur.