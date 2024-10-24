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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru!

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru!
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 24 Ekim döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 24 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2585 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2924 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 37,0153 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,0970 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru!

STERLİN NE KADAR?

Bugün 24 Ekim 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,1610 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,3824 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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