Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 23 Eylül Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU

Dolar, İstanbul Kapalı Çarşı'da 34,11 liradan işlem görüyor.

DOLAR KAÇ TL?

23 Eylül 2024 bugün 1 Dolar 34,1288 Türk Lirası'na eşittir.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro ise 38,1170 liradan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 23 Eylül 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 45,3057 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,5328 TL olmuştur.