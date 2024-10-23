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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim döviz kuru! Bugün döviz fiyatları nedir?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim döviz kuru! Bugün döviz fiyatları nedir?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 23 Ekim döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Tüm döviz kurlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Güncel döviz kurları, serbest piyasa ve Merkez Bankası döviz değerleri için sayfamızı takip edebilirsiniz. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 23 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış fiyatı 34,2579 TL ve satış fiyatı ise 34,2579 TL oldu

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 36,9615 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,9752 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim döviz kuru! Bugün döviz fiyatları nedir?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,2906 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5126 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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