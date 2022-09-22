Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Eylül 2022 GÜNCEL dolar kuru!

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar kuru ve altın fiyatları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? Dolar ne kadar? merak ediyor. Peki, 1 dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte 22 Eylül 2022 dolar son durum! 22 Eylül 2022 dolar kuru güncel döviz kurları haberimizde…

Dolar ne kadar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 22 Eylül 2022 günü güncel dolar fiyatları haberimizde yer alıyor. Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte detaylar...

1 DOLAR KAÇ TL?

22 Eylül 2022 bugün 1 dolar kuru 18,36 TL'dir.

18.36 TL İLE ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

20 Aralık 2021'de Dolar/TL, 18.36'yı görmüş ve o günün akşamında kur korumalı mevduatın açıklanmasıyla yönünü aşağı çevirmişti.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed, dün politika faizini art arda üçüncü defa 75 baz puan artışla yüzde 3.00-3.25 aralığına yükselterek faizlerin yılın geri kalanında artmaya devam edeceğine işaret etti. Dolar endeksi, faizlerin beklenenden daha yüksek seviyelere tırmanacağı beklentisiyle 20 yılın zirvesine çıkarken, küresel piyasalarda sert satışlar görüldü.

Fed, faiz kararı ile birlikte yayımladığı güncel ekonomik tahminlere göre hedef faiz oranını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti. Buna göre Fed, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4.25-yüzde 4.50, 2023'te de yüzde 4.50-yüzde 4.75 aralığına yükselteceğini öngördü.

TL NE KADAR DEĞER KAYBETTİ?

TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2'nin altında değer kaybetti. Türk Lirası, nisan sonundan beri yüzde 19'a yakın, yılbaşından beri yüzde 28'e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 kayıp yaşadı. TL, geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.