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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 20 Kasım döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 20 Kasım Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,4777 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,4839 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 20 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,4263 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,4430 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 20 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 43,6597 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,8786 TL olmuştur.

DÖVİZ KURU (LİNK)

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