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Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2022 dolar kaç TL?

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Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2022 dolar kaç TL?

Döviz kuru yükselecek mi düşecek mi sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 2 Kasım 2022 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2022 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2022 dolar kaç TL?

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Dolar bugün 18,62 TL'dir.

Bugün 1 dolar 18,62 TL'dir.

Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Kasım 2022 dolar kaç TL?

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2 Kasım 2022 bugün 1 dolar kuru 18,62 TL'dir.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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