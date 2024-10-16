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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatları ne kadar oldu?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 16 Ekim döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 16 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,2336 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2390 TL oldu.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatları ne kadar oldu?

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 37,2880 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,2982 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatları ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,2995 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5216 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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