Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatları ne kadar oldu?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 16 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,2336 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2390 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 37,2880 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,2982 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,2995 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5216 TL olmuştur.