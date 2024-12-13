Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 13 Aralık Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,9482 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,9530 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 13 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,6982 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7098 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 13 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0022 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2227 TL olmuştur.