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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 11 Ocak döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 11 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3944 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,4136 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 11 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,2886 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,3201 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 11 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 42,7344 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 42,9486 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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