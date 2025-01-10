Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran 'Palto' diyaloğu

Uğurlamaya damga vuran "delikanlılık" diyaloğu

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 10 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 10 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL'de son durum nedir ve 10 Ocak döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 10 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,3214 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3314 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 10 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,3866 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,3896 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 10 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 10 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,3392 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,5565 TL olmuştur.

CANLI DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
img

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

Askerler sahaya indi! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Deniz Işın'dan Ayşe Barım'ı zora sokacak sözler: Bizzat işime engel oldu

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı bombaladı: Bizzat işimi engelledi
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 10 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Çalışan Gazeteciler Günü mesajları! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri neler? 10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? 10 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili sözler! MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu? E-Okul ne zaman kapanıyor 2025? ATV CANLI İZLE 10 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 10 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.