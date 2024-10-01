Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 1 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,1893 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,1942 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

1 Ekim 2024 güncel Euro alış fiyatı 38,0968 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 38,1128 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 1 Ekim 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 45,3977 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,6252 TL olmuştur.

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