DOLAR KAÇ LİRA OLDU? Savaş Euro/Dolar Kurunu nasıl etkiledi? 24 Ekim Döviz Kuru! Bugün

Dolar kaç lira oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 24 Ekim 2023 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Ekim 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Ekim 2023 dolar kaç TL?

Dolar kaç lira oldu ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Ekim 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Ekim 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 28,09 seviyelerinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro 29,96'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,45'ten alıcı buluyor.

ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALAR FİYATLARDA ETKİLİ

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerin ve tahvil piyasalarındaki oynaklığın varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bugün dünya genelinde yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Yatırımcıların yüzde 5 seviyelerine kadar yükselen tahvil getirileri karşısında risk algılarının devreye girdiğini aktaran analistler, bu seviyelerdeki getirilerin, bazı yatırımcıları tahvil alımına yönlendirdiğini bildirdi.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler güç kazanmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.