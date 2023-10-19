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DOLAR FİYATI NE KADAR? 19 Ekim Güncel Döviz Kuru! 1 Dolar Kaç TL?

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Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 19 Ekim 2023 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Ekim 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Ekim 2023 dolar kaç TL?

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Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan dolar/TL, 28,50 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL ise 29,52seviyelerinde.

Bugün 1 dolar 28,50 TL'dir.

Dün günü 28,01 seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, 28,50 ile rekor tazeledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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