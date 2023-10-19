DOLAR FİYATI NE KADAR? 19 Ekim Güncel Döviz Kuru! 1 Dolar Kaç TL?
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Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan dolar/TL, 28,50 seviyelerinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL ise 29,52seviyelerinde.
Bugün 1 dolar 28,50 TL'dir.
Dün günü 28,01 seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, 28,50 ile rekor tazeledi.