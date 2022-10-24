Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 24 Ekim dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalar arası piyasada döviz kurlarında son durum. Yeni haftaya dolar yükselişte mi yoksa düşüşle mi başladı? İşte döviz kurundaki son gelişmeler…

Geçtiğimiz hafta piyasalardaki kapanışını 18,59 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasalarda 18,61'den işlem görüyor. Peki, dolar, euro stelin ne kadar? Dolar yeni haftaya yükselişte mi yoksa düşüşte mi? Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? İşte konuya dair tüm merak edilenler ve detaylar…

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM NE?

Yeni haftaya döviz kuru yükseliş ile başladı avro/TL yüzde 0,3 azalışla 18,29'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 21,08'den satılıyor. Dolar endeksi, 111,5 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 112,2'de dengelenirken, avro/dolar yüzde 0,2'lik düşüşle 0,9840 seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZ ARTIRACAK MI, FAİZ KARARININ PİYASAYA ETKİSİ NE OLUR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi. Daha önce 75baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, buna paralel tahvil piyasasında alıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugünün gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 112'nin destek, 113,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.