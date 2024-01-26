Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru!

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Ocak dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. 26 Ocak dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,05 artışla 30,2542'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 30,3240'tan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 32,8310'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 38,4640'tan satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. ABD'de dün açıklanan veriler, ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış gösterdi. Beklenti, yüzde 2 artış olduğu yönündeydi.

Geçen yılın son çeyreğinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 1,7 artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı. ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimalini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadeleri yer aldı. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.