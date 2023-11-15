Dolar kuru ne kadar, kaç TL ve dolar yükseldi mi araştırılıyor. 15 Kasım 2023 tarihinde güncel dolar kuru ve döviz fiyatları merak konusu oldu. 1 doların kaç TL olduğu ve doların ne kadar olduğu hakkında bilgi almak için haberler.com'u takip edebilirsiniz. Güncel döviz kuru fiyatları ve doların TL karşısındaki değeri hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır. Peki, 15 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar Kuru Canlı Takip!

DOLAR-EURO KURU YÜKSELİYOR (CANLI) 2023 | 15 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Yükselişini sürdüren dolar ve eurodan yeni rekor geldi. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Kasım 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. 15 Kasım Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar Kuru Canlı Takip! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 28,62'den tamamlayan dolar, gece saatlerinde 28,76'yı görerek rekor tazeledi.

EURO KAÇ TL?

Euro ise 31,31 seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 53 DEĞER KAZANDI

Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 2'yi aşan yükseliş izlendi. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise kurda yüzde 53'ü aşan prim görüldü.

EURO/DOLAR PARİTESİ 2 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası, dolar endeksi 105 seviyenin altına gerilerken; Euro/dolar paritesi 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi şu sıralarda ise, 1,0872 seviyelerinde hareket ediyor. Dolar endeksi 104 sınırına kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında yükselişle 104,11 seviyesinde bulunuyor.