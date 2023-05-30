Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. 2023 Seçimlerinden sonra döviz fiyatları sıklıkla raştırılıyor. 30 Mayıs döviz fiyatları merak ediliyor. ün 20 lira sınırının üzerinde seyreden dolar/TL kuru bu sabah 20,27 seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Peki, Dolar, Euro, Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs döviz fiyatları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. Dolar, Euro, Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs döviz fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar fiyatı 20,23 TL

KAPALI ÇARŞI DOLAR NE KADAR?

Kapalı çarşı dolar fiyatı 20,95 TL

EURO NE KADAR?

Euro fiyatı 21,73 TL

KAPALI ÇARŞI EURO NE KADAR?

Kapalı çarşı euro fiyatı 22,36 TL

ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatı 1256 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN NE KADAR?

Kapalı çarşı euro fiyatı 1370 TL