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Dolar, Euro, Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs döviz fiyatları!

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Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. 2023 Seçimlerinden sonra döviz fiyatları sıklıkla raştırılıyor. 30 Mayıs döviz fiyatları merak ediliyor. ün 20 lira sınırının üzerinde seyreden dolar/TL kuru bu sabah 20,27 seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Peki, Dolar, Euro, Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs döviz fiyatları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Dolar, Euro, Altın ne kadar ve Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. Dolar, Euro, Altın ne kadar? Kapalı çarşı dolar, euro, altın ne kadar, kaç TL? 30 Mayıs döviz fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

Dolar fiyatı 20,23 TL

Kapalı çarşı dolar fiyatı 20,95 TL

Euro fiyatı 21,73 TL

Kapalı çarşı euro fiyatı 22,36 TL

Altın fiyatı 1256 TL

Kapalı çarşı euro fiyatı 1370 TL

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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