Dolar yükseliyor mu ve Euro ne kadar oldu araştırılırken Altın fiyatları merak ediliyor. Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler döviz kuru ne kadar olduğunu araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 28,78'den tamamladı. Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? 22 Kasım Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

Canlı döviz kuru ve dolar, euro, altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler dolar ne kadar olduğunu merak ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,8170 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları! Dolar, Euro, Altın fiyatları ne kadar?

EURO NE KADAR?

Euro/TL 31,44'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 28,78'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.40 itibarıyla 28,81'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 36,10'dan alıcı buluyor.

ORTA DOĞU'DAN GELEN HABERLER FİYATLARI ETKİLİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklardan alınan sinyallerin yanı sıra Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Tutanaklar, banka yetkililerinin, para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz kaldığını göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu. Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.