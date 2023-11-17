Dolar yükseliyor mu ve Euro ne kadar oldu araştırılırken Altın fiyatları merak ediliyor. Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler döviz kuru ne kadar olduğunu araştırılıyor. Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

Canlı döviz kuru ve dolar, euro, altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler dolar ne kadar olduğunu merak ediyor. Dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları! Dolar, Euro, Altın fiyatları (Canlı)

DOLAR NE KADAR?

Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,65'ten tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

EURO NE KADAR?

Euro da dün günü 31,28'den tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,46 ile tarihi zirvesini yeniledi.

ALTIN FİYATLARI CANLI

Dünü 1.826 lira seviyelerinden kapatan altını gram fiyatı ise 20 liralık bir artış gösterdi. Gram altın 1.846 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM NEDİR?

Saat 11.10 itibarıyla dolar 28,71'den, euro 31,11'den, altının gram fiyatı ise 1.834 liradan işlem görüyor.