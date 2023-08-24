Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. 750 baz puan artışa giden Merkez Bankası, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. TCMB'nin aldığı bu yüksek faiz oranı dövizde de etkisini hemen gösterdi ve kurda oynamalar meydana geldi. Peki, dolar düştü mü? TCMB Ağustos faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü? Dolar kaç TL oldu? İşte detaylar…

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkarmasının ardından, dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir oynama oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karardan sonra değişti. Peki, dolar düştü mü? TCMB Ağustos faiz kararı sonrası dolar, euro, altın düştü mü? Dolar kaç TL oldu? İşte detaylar…

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Merkez Bankası Para Politika Kurulu, politika faizi üst üste 3. kez yükselti. Merkez, beklentileri aşarak geçen ay yüzde 17,5 olan faizi, yüzde 25 düzeyine yükseltti. Bunun ardından dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,22 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45'e kadar düştü.

Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Para Politikası Kurulu (PPK) kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamleyle 750 baz puanlık bir artış yapan Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Karar sonrası dolarda sert bir gerileme oldu.



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1 DOLAR KAÇ TL?

TCMB'nin Ağustos faizini açıklaması sonrası dolar 70 kuruş düşerek 26,45'e geriledi. Aynı gerileme euro ve altında da gerçekleşti.

23 Ağustos 2023 dolar, euro, altın fiyatları aşağıdaki gibi oldu.

1 Dolar 26,77 TL

1 Euro 29,07 TL

Çeyrek Altın 2.823,00 TL

KUR 26,45'İ GÖRDÜ

Karar öncesi 27,22'den işlem gören kur, kararla birlikte 26,45'e kadar geriledi. Daha sonra bir miktar yükselişe geçen kur, 26,80 seviyelerinde dengelendi.

EURO VE ALTIN DA DÜŞTÜ

Karar öncesi 29,67 seviyesinde bulunan euro kararla birlikte 28,90'a kadar gerilerken, altının gram fiyatı ise 1.679'dan 1.639'a düştü.

PİYASALARDA SON DURUM

Saat 14.40 itibarıyla dolar 26,81'den, euro 29,15'ten, altının gram fiyatı ise 1.646 liradan işlem görüyor.