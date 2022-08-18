Merkez Bankası 2022'nin sekizinci faiz kararını açıkladı. Yıl boyunca faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez, ağustos ayında sürpriz bir hamle yaptı. 100 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 13'e çekti.Peki, Dolar düşer mi Dolar/TL kuru düşüşe geçer mi?

DOLAR/TL KURU DÜŞÜŞE GEÇER Mİ?

Merkez Bankası Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. Kurul, yıl boyunca yüzde 14'te sabit tutulan faiz oranını ise alınan son kararla yüzde 13'e indirmiş oldu.

Doların düşü ve yükseliş trendi yatırımcıların ve vatandaşların dolar alım satım işlemlerine göre yön değişmekte olup bu işlemeler göre yeni değerler almaktadır.

MERKEZ BANKASI KARARI

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.