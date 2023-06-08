Dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile birçok vatandaş Dolar düşecek mi? Dolar yükselir mi, düşer mi? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Peki, Dolar düşecek mi? Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolarda son durum ne?

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 08.45 itibarıyla 22,4962 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro ise 24,1879 seviyelerinde seyrediyor. TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu. Peki, Dolar düşecek mi? Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolarda son durum ne?

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolardaki yükseliş sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Şimşek, "Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var." Dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek;

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla…"