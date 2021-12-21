Dolar canlı takip! 21 Aralık Salı Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? Canlı dolar grafiği! Canlı döviz (dolar, euro, sterlin) takibi!

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CANLI DOLAR TAKİBİ! DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar şuanda (21 Aralık Salı saat 22:16) 12,9315 TL'den işlem görmektedir.

1 Dolar : 12,9708 TL

1 Euro : 14,6220 TL

1 Sterlin : 17,1741 TL

NOT = 21 Aralık Salı akşam saat 22:19'deki kur değerleri bu şekildedir.

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DOLAR DÜŞÜYOR MU?

Son dönemdeki kurdaki hareketlilik sonucu gün içinde tarihi rekor kırarak TL karşısında 18.43'e kadar yükselen dolar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası 13.13 seviyesine kadar düştü.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran Dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, yüzde 30'un üstünde değer kaybederek 13,13'e kadar geriledi.

ALTIN VE AVRODA DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Öte yandan gram altın ise 1060 liradan 757 liraya düşerken, Euro ise 20.60'lardan gerileyerek 14,78 seviyesini gördü.

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