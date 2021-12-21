Dolar canlı takip! 21 Aralık Salı Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? Canlı dolar grafiği! Canlı döviz (dolar, euro, sterlin) takibi!
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Canlı dolar takibi haberimizle karışınızdayız! Dolar düşüşüne devam ediyor! Şuanda 12,9 TL civarında seyreden dolar gün içerisinde yaklaşık 5 TL düştü. Peki, 21 Aralık Salı Dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL? Canlı dolar grafiği! Canlı döviz (dolar, euro, sterlin) takibi! İşte canlı dolar takibi!
Dolar kaç TL oldu? Dolar fiyatı ne kadar? Dolar alış fiyatı kaç TL? Dolar satış fiyatı kaç TL? Dolar ne kadara satılıyor? Dolar canlı takip! Canlı dolar takibi!
1 Dolar şuanda (21 Aralık Salı saat 22:16) 12,9315 TL'den işlem görmektedir.
- 1 Dolar : 12,9708 TL
- 1 Euro : 14,6220 TL
- 1 Sterlin : 17,1741 TL
NOT = 21 Aralık Salı akşam saat 22:19'deki kur değerleri bu şekildedir.
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Son dönemdeki kurdaki hareketlilik sonucu gün içinde tarihi rekor kırarak TL karşısında 18.43'e kadar yükselen dolar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası 13.13 seviyesine kadar düştü.
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran Dolar, TL karşısında bugün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, yüzde 30'un üstünde değer kaybederek 13,13'e kadar geriledi.
Öte yandan gram altın ise 1060 liradan 757 liraya düşerken, Euro ise 20.60'lardan gerileyerek 14,78 seviyesini gördü.