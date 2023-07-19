Dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL, 19 Temmuz 2023 altın fiyatı ne kadar oldu?

Döviz kuru Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesi rekor seviyelerde seyrediyor. Dolar bugün ne kadar oldu, Euro kaç TL, 19 Temmuz 2023 altın fiyatı yükseldi mi, sorularının yanıtı merak ediliyor.

Dolar bugün ne kadar oldu, sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer almakta.

Piyasalar yarın açıklanacak faiz kararına odaklanmışken gram altın 1.713 liradan işlem görüyor. Peki, dolar bugün ne kadar oldu?

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Döviz kuru Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesi rekor seviyelerde seyrediyor. Euro dün 30.42 TL ile rekor seviyeyi görürken yeni güne 30.25 TL'den başladı. Dolar ise dün 29.66 TL ile rekor seviyeyi görürken, bugün 26.93 lira seviyelerinde. Gram altınsa 1.713 lirayı gördü.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Dolar Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri Türk Lirası karşısında yüzde 34 değer kazanırken, Euro ise yüzde 41 değer kazandı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası( TCMB), yarın politika faiz kararını açıklayacak. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık yaptığı ilk toplantıda politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. TCMB, önden yüklemeli faiz artışı yerine yavaş sıkılaştırmayı tercih ettiğini söyledi. Yarın açıklanacak faiz öncesi ise Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketlerine katılan ekonomistler faiz artışına kesin gözüyle bakıyor. Ancak ekonomistler daha çok "ne kadar çok faiz artışı" yapılacağına odaklandı. Her iki ankette de ortalama beklenti 500 baz puan oldu. Bu da politika faizinin yüzde 20'ye artırılacağını ifade ediyor.