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Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru!

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DOLAR KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2270 liradan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

Euro ise 34,9070 liradan güne başladı.

Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru!

DÜNYA GENELİNDE FAİZ İNDİRİMİ BELİRSİZLİĞİ

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında, önemli merkez bankalarının attığı şahin politika adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik ise devam ediyor.

Analistler, söz konusu belirsizliğin makroekonomik verilerden alınan sinyallerle azalabileceğini ifade ederek, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verilerinin ve cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söylüyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken bazı banka yetkililerinin dün yaptığı açıklamaların temkinli sinyaller vermesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 67'ye geriledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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