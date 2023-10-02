Dolar artacak mı? Dolar ne kadar? 2 Ekim Güncel Döviz Kuru!
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Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan dolar/TL, 27,47 seviyelerinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL ise 29,09 seviyelerinde.
Bugün 1 dolar 27,47 TL'dir.
2 Ekim 2023 bugün 1 dolar kuru 27,47 TL'dir.