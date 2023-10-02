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Dolar artacak mı? Dolar ne kadar? 2 Ekim Güncel Döviz Kuru!

Dolar artacak mı ve ne kadar olacağı araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 2 Ekim 2023 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Ekim 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Ekim 2023 dolar kaç TL?