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Dolar artacak mı? 30 Mayıs 2023 GÜNCEL DOLAR kuru ne kadar? Bugün EURO kaç TL oldu?

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Döviz kuru yükselecek mi düşecek mi sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 30 Mayıs 2023 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Mayıs 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Mayıs 2023 dolar kaç TL?

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Dolar bugün 22,12 TL'dir.

Euro bugün 23,64 TL'dir.

Bugün 1 dolar 22,12 TL'dir.

30 Mayıs 2023 bugün 1 dolar kuru 22,12 TL'dir.

Dolar artacak mı? 30 Mayıs 2023 GÜNCEL DOLAR kuru ne kadar? Bugün EURO kaç TL oldu?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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