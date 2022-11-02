Amerikan Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı sonrası altın sert bir yükselişe geçti. Bugün FED faiz kararının ardından döviz, altın ve dolar az da olsa yükseldi. Vatandaşlar, Dolar neden artıyor, neden yükseliyor? Dolar, Altın ve Döviz neden neden yükseliyor? 2 Kasım 2022 Döviz, Dolar, Euro, Altın neden yükseliyor? Döviz neden yükseldi? Dolar düşer mi, artar mı? merak etti. Peki, Döviz neden yükseldi? Dolar geri düşer mi? Dolar 20 TL olur mu? Dolar 20 TL'ye mi çıkacak? İşte detaylar...

Dövizin yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar Dolar, döviz neden yükseliyor, neden artıyor merak etti. Peki, Dolar neden yükseliyor? 2 Kasım 2022 Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Fed faiz arttırdığı için dolar yükseliyor mu? Altın fiyatları neden yükseliyor? Ayrıntılar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL OLDU? (2 KASIM ÇARŞAMBA SAAT 21:45)

1 Dolar şuanda 18,6097Türk Lirası'na eşittir.

2 Kasım Çarşamba günü itibariyle Merkez Bankası 1 ABD doları fiyatı 18,6097TL üzerinden hesaplanmaktadır.

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GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI (2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)

1 Dolar : 18,6097

1 Euro : 18,4564

1 Sterlin : 21,4010

1 Gram Altın : 991,2

DÖVİZ NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankası'nın faizi 75 baz puan artırarak son 15 yılın zirvesine çıkarmasının ardından altında hareketlenme başladı. Açıklama öncesi 985 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 11 lira birden yükselerek 996 liraya çıktı.

GRAMDA BİN LİRAYA RAMAK KALDI

Karar öncesi 985 lira seviyesinde bulunan gram altın, karar sonrası 996 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.602 liraya, cumhuriyet altını ise 6.596 liraya yükseldi.

DOLAR AYNI TEPKİYİ VERMEDİ

Altın sert bir yükseliş gösterirken dolar ise aynı tepkiyi vermedi. Karar öncesi 18.62 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 18.61'e geriledi.

FED FAİZİ SON 15 YILIN ZİRVESİNE ÇIKARDI

Fed, son hamlesiyle politika faizini Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Fed, karar metninde faiz artışına devam edeceğinin sinyalini verirken, bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,45'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 21,42'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün 111,7 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 111,1 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,8 değer kaybeden avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,4'lük artışla 0,9920 seviyelerinde hareket ediyor. Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğunu söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, gözlerin yarınki ABD Merkez Bankası ( Fed ) kararlarına çevrildiğini bildirdi. Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde ise belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110,5'in destek, 111,7 ve 112 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.