Dolar alır ne kadar ve bugün dolar kaç liradan satılıyor merak ediliyor. 27 Ekim 2023 tarihinde dolar kuru ne kadar sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Ekim 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Dün, yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,13'den tamamladı. Peki, Dolar alış ne kadar, 1 dolar kaç TL? 27 Ekim Döviz Kuru! Güncel dolar kuru ne kadar?

Dolar alış ne kadar, 1 dolar kaç TL? 27 Ekim Döviz Kuru! Güncel dolar kuru ne kadar?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Ekim 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Ekim 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan dolar/TL,28,17 seviyelerinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL ise 29,74'ten seviyelerinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise 34,07'den alıcı buluyor.

DOLARA OLAN TALEP ARTTI

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasının beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine yönelik endişelerin artmasıyla dolara olan talebin sıcaklığını koruduğunu söyledi. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin atılan sıkı para politikası adımlarına karşın dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olduğunu dile getirdi.

EKONOMİSTLER 500 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,96'ya çıktı.

Öte yandan, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 35,00'e çekeceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.