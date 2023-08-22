Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatı azaltmak için hafta sonu attığı adımın ardından, Citibank'tan dikkat çeken bir analiz geldi. ABD'li dev banka kararla doların 27 TL'den daha da yükselmesini beklediklerini duyurdu. Peki, dolar 31, 32 TL olur mu? 22 Ağustos dolar, döviz kuru ne kadar? Citibank'ın dolar tahmini kaç?

ABD bankası Citi, dolar/TL ve Merkez Bankası (TCMB) faizleri ile ilgili bir bilgi notu yayınladı. Merkez Bankası, TL mevduatların artması ve kur korumalı mevduatın azaltılması amacıyla hafta sonu attığı adıma değinen Citi, kararın dolar/TL'yi etkileyeceğini belirtti. Dev banka, doların 27 lira seviyelerinden daha da yükselmesini beklediklerini vurguladı. Peki, dolar 31, 32 TLolur mu? 22 Ağustos dolar, döviz kuru ne kadar? Citibank'ın dolar tahmini kaç? İşte detaylar…

DOLAR 31, 32 TL OLUR MU?

ABD merkezli banka Citi, dolar/TL kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri ile ilgili bir bilgi notu yayınladı. TCMB'nin hafta sonu attığı adımla ilgili olarak TL mevduatlarının artırılmasının ve kur korumalı mevduatın azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Citi, bu kararın dolar/TL kuru üzerinde etkisinin olacağını belirtti. Dev banka, doların 27 TL seviyelerinden 32 TL seviyelerine yükselmesini öngörüyor. Citi, 32 TL seviyesine yükselmesini bekledikleri dolar kuruyla ilgili bir pozisyon aldıklarını da açıkladı. Banka, "TCMB'nin kur korumalı mevduatların boyutunu azaltma yönündeki makro ihtiyati tedbirlerini dikkate alarak, bu pozisyona yeniden girmek için şu an uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN BEKLENEN YÜZDE 2,5 FAİZ ARTIŞI

Citi adlı finans kuruluşu, Merkez Bankası'nın yaklaşan toplantısında faiz oranlarını beklenenden daha az artırma riskinin olduğunu belirtti. Banka, önümüzdeki perşembe günü yapılacak toplantıda Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 17,5'ten yüzde 20'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu.

MERKEZ BANKASI'NIN KUR KORUMA ADIMI

Geçtiğimiz hafta sonu, Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğler Resmi Gazete'de yer aldı. Bu tebliğlere göre, yabancı para mevduatların kur korumalı mevduata dönüşümü ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulaması gibi süreçler sona erdirildi. Bu düzenlemeler ile birlikte TL mevduatlarının artırılması hedeflenirken, aynı zamanda kur korumalı mevduatların azaltılmasına yönelik adımlar atıldı.

22 AĞUSTOS DOLAR KAÇ TL?

Dolar bugün (22 Ağustos) itibariyle 27,2013 TL'den işlem görüyor.