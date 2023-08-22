DOLAR 30 OLUR MU? 22 Ağustos dolar, döviz kuru ne kadar? Citibank'ın dolar tahmini kaç?

Merkez Bankası'nın hafta sonu kur korumalı mevduatı azaltma kararını takiben, Citibank tarafından dikkat çeken bir analiz paylaşıldı. ABD merkezli bu büyük finans kuruluşu, doların 27 TL seviyelerinin üzerine çıkarak daha da yükselmesini beklediklerini açıkladı. Peki, dolar 30 TL olabilir mi? 22 Ağustos itibarıyla döviz kuru ne durumda? Citibank'ın dolar için tahmini nedir?

ABD merkezli banka Citibank, dolar/TL kuru ve Merkez Bankası faiz politikasıyla ilgili önemli bir analiz raporu yayınladı. Merkez Bankası'nın TL mevduatlarını artırmak ve kur korumalı mevduatı azaltmak amacıyla hafta sonu aldığı kararın dolar/TL kuru üzerinde etkili olacağına dikkat çeken Citibank, doların 27 TL seviyelerinden daha da yukarı çıkabileceği öngörüsünü paylaştı. Peki, acaba dolar 30 TL'yi aşabilir mi? 22 Ağustos itibarıyla döviz kuru ne durumda? Citibank'ın dolar hakkındaki tahmini nedir? İşte bu konuda detaylı bilgiler…

DOLAR 30 OLUR MU?

ABD merkezli banka Citi, dolar/TL kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri ile ilgili bir bilgi notu yayınladı. TCMB'nin hafta sonu attığı adımla ilgili olarak TL mevduatlarının artırılmasının ve kur korumalı mevduatın azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Citi, bu kararın dolar/TL kuru üzerinde etkisinin olacağını belirtti. Dev banka, doların 27 TL seviyelerinden 32 TL seviyelerine yükselmesini öngörüyor. Citi, 32 TL seviyesine yükselmesini bekledikleri dolar kuruyla ilgili bir pozisyon aldıklarını da açıkladı. Banka, "TCMB'nin kur korumalı mevduatların boyutunu azaltma yönündeki makro ihtiyati tedbirlerini dikkate alarak, bu pozisyona yeniden girmek için şu an uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN BEKLENEN YÜZDE 2,5 FAİZ ARTIŞI

Citi adlı finans kuruluşu, Merkez Bankası'nın yaklaşan toplantısında faiz oranlarını beklenenden daha az artırma riskinin olduğunu belirtti. Banka, önümüzdeki perşembe günü yapılacak toplantıda Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 17,5'ten yüzde 20'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu.

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MERKEZ BANKASI'NIN KUR KORUMA ADIMI

Geçtiğimiz hafta sonu, Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğler Resmi Gazete'de yer aldı. Bu tebliğlere göre, yabancı para mevduatların kur korumalı mevduata dönüşümü ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulaması gibi süreçler sona erdirildi. Bu düzenlemeler ile birlikte TL mevduatlarının artırılması hedeflenirken, aynı zamanda kur korumalı mevduatların azaltılmasına yönelik adımlar atıldı.

22 AĞUSTOS DOLAR KAÇ TL?

Dolar bugün (22 Ağustos) itibariyle 27,2013 TL'den işlem görüyor.