TCMB'nin açıkladığı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu döviz kuru beklentisi açıklandı. Böylece merak edilen dolar 27 olur mu? Sorusu ve Yıl sonu döviz kuru beklentisi yanıt buldu. Peki, Dolar 27 olur mu? Yıl sonu dolar 27 TL olacak mı, ne kadar olacak? Yıl sonu döviz kuru beklentisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Peki, Dolar 27 olur mu? Yıl sonu dolar 27 TL olacak mı, ne kadar olacak? Yıl sonu döviz kuru beklentisi ne kadar?

DOLAR 27 OLUR MU?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,61 TL iken, bu anket döneminde 28,99 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 32,29 olasılıkla yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 46,29 olasılıkla yüzde 16,00 - 22,99 aralığında, yüzde 10,42 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü . Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 35,48'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 41,94'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 22,99 aralığında, yüzde 16,13'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 29,99 aralığında olduğu gözlendi.