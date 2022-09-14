Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş Dolar 21 TL olacak mı? ve Dolar 21 TL mi olacak? Sorularını merak etmeye başladı. İnternet üzerinde sık sık merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi de Dolar 21 TL olacak mı? Konusu oldu. Peki, Dolar 21 TL olacak mı? Dolar 21 TL mi olacak?

Dolar 21 TL olacak mı? Sorusu, son zamanda gündeme gelen haberlerin ardından en çok araştırılan ve merak edilen sorular arasında yer aldı. Dolar kurundaki dalgalanma ve son zamanlardaki duyumlar sebebi ile vatandaşlar heyecan ile Dolar 21 TL olacak mı? Sorusuna cevap arıyor. Peki, Dolar 21 TL olacak mı? Dolar 21 TL mi olacak?

DOLAR 21 TL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı, 2023-25 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili genelge yayımladı. Yayımlanan genelgede "Yıllık ortalama 1 ABD Doları=21,5051 TL olarak kullanılacaktır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca yapılan "2023 yılında kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılabilecektir" şeklindeki vurgu da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında "Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel önceliğimiz olacak. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilkemiz olacak. Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek. İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak. Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek" dedi.

Genelgede, bu dönemde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olarak belirlendiği vurgulandı.