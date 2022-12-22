Sürekli artış ve düşüş yaşayan doların güncel fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise 1Dolar 19 TL oldu mu, Dolar kuru yükseldi mi? 22 Aralık GÜNCEL dolar kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? sorularına yanıt aranıyor. İşte güncel dolar kuru fiyatı!

Dolar, Euro gibi kurlar vatandaşlar tarafından sürekli olarak aratılıyor. Arama motorlarında ise Dolar 19 TL oldu mu, Dolar kuru yükseldi mi? 22 Aralık GÜNCEL dolar kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? soruları aratılıyor. Döviz kurlarındaki değişimler vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

DOLAR 19 TL OLDU MU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararı ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammına kilitlenen piyasada dolar 18,68 TL, euro da 19,90 TL'ye kadar yükseldi. Ancak euro bu seviyede tutunamadı ve 19,86 TL'ye geriledi. Güne 18,66 civarında başlayan dolar asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 506 TL olarak açıklandığı sırada 18,68 TL'ye kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 9'da sabit tuttuğuna dair kararını açıkladığında da doların fiyatı 18,67 bandına geriledi.

19,87 TL seviyesine işlem görmeye başlayan euro aynı saatlerde 19,90 lira seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından euronun fiyatı 18,86'ya kadar geriledi.

Haftanın ilk gününde ise dolar 18,64 TL, euro da 19,78 TL seviyesinden başlamıştı.

22 ARALIK GÜNCEL DOLAR KURU NE?

Bugün 22 Aralık 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 18,6723 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:04 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 18,6703 TL ve satış fiyatı ise 18,6703 TL oldu.