Dolar 19 tl mi olacak? Dolar 19 TL'ye yükselir mi, 20 TL olur mu? 1 dolar 19 TL olur mu? 1 dolar ne kadar?

Doların yükselmesiyle birlikte 19-20 TL'ye çıkacak mı merak edildi. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9580'den işlem görüyor. Peki, Dolar 19 tl mi olacak? Dolar 19 TL'ye yükselir mi, 20 TL olur mu? 1 dolar 19 TL olur mu?

Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 dolar 20 TL olur mu? 1 dolar 19 TL olur mu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Dolar 19 tl mi olacak? Dolar 19 TL'ye yükselir mi, 20 TL olur mu? 1 dolar 19 TL olur mu?

1 DOLAR KAÇ TL? (9 MART 2023)

1 Dolar 9 Mart 2023 Perşembe günü itibariyle 18,94 TL'dir.

1 Dolar : 18,94 TL

18,94 TL 1 Euro : 20,04 TL

20,04 TL 1 Sterlin : 22,59 TL

22,59 TL 1 Gram altın : 1115,5 TL

DOLAR 19 TL OLUR MU?

Dolar/TL, güne yükseliş eğilimiyle başlamasının ardından 18,9580 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,9055 ve en yüksek 18,9910 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9442'den tamamladı.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.