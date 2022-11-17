Dolangel Tatlısı tarifi! Masterchef Dolangel Tatlısı nedir, nasıl yapılır? Dolangel için gerekli malzemeler! Dolangel Tatlısı hangi yöreye ait?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Dolangel Tatlısı yapılması istendi. Peki Masterchef Dolangel Tatlısı nasıl yapılır? Dolangel Tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Dolangel Tatlısı tarifi! Dolangel Tatlısı nasıl yapılır? Dolangel Tatlısı hangi yöreye aittir? Dolangel Tatlısı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Dolangel Tatlısı tarifi oldu. Peki en güzel Dolangel Tatlısı tarifi nasıldır? Dolangel Tatlısı nasıl yapılır? Dolangel Tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Dolangel Tatlısı nasıl yapılır? Dolangel Tatlısı için gerekenler neler?

DOLANGEL TATLISI NEDİR?

Dolangel tatlısı, bir çeşit şerbetli tatlıdır. Oklava tatlısına çok benzer. Gaziantep 'de yapılan bir tatlıdır. İçine Antep Fıstığı veya ceviz konur. Osmanlı mutfağına ait bir tatlıdır.Benzer tatlılar Amasya'da tırtıl baklava, Erzurum'da kırım baklavası, Tokat'da oklava tatlısı, Erzincan'da lüle baklavası, Sivas'da Sarığıburma, Elazığ'da dolanger tatlısıdır.Gaziantep Dolangel Tatlısı 15.11.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

DOLANGEL TATLISI İÇİNDEKİLER

Bileşenler:

1. Baklavalık yufka için:

- 1 kg baklavalık un

- 4 adet yumurta

- 250 g nişasta

- 10 g kaya tuzu

- 300 g su

2. Muhallebi için:

- 800 ml süt

- 70 g irmik

-100 g kaymak

3. Şerbet için:

- 1 l su

- 850 g beyaz şeker

-4-5 damla limon suyu

4. Gaziantep Dolangel Tatlısı için:

- 20 adet baklavalık yufka

- 400 g Antep Fıstığı veya ceviz içi (toz haline getirilmiş)

- 250 g sadeyağ

DOLANGEL TATLISI TARİFİ

Baklavalık yufkanın hazırlanışı: Una yumurta ve tuz eklenir, su ile karıştırılır. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edilir. Hamur, nişasta kullanılarak ve 20-25 adet yufka elde edilecek şekilde çok ince açılır. Hamur ustası yufkaların kalınlığını, tamamı üst üste konulduğunda 1,5-2 cm'yi geçmeyecek biçimde ayarlar.

Muhallebinin hazırlanışı: Süt ile irmik tencerede karıştırılarak koyu muhallebi kıvamı alana kadar pişirilir. Soğuyunca kaymak eklenip iyice karıştırılır ve buzdolabına konur.

Şerbetin hazırlanışı: Su ve şeker karıştırılıp kaynatılır. Kaynama başlayınca 4-5 damla limon suyu damlatılarak 4 dakika daha kaynatılır.

Tatlının hazırlanışı: Tepsi sadeyağ ile yağlanır. Baklavalık yufkanın, ortası pile yapılır ve pilenin üzerine önce muhallebi sonra da eritilmiş sadeyağ sürülür. Üzerine kaymak sürülür. Antep Fıstığı veya ceviz içi kaymağın üzerine serpilir. Yufka, çok sıkıştırılmadan hafif gevşek bırakılarak iki ucundan tutulur, kendi ekseni etrafında döndürülerek 2,5-3 cm çapında silindir şekli verilir. Tüm yufkalara aynı işlem uygulanarak tepsiye dizildikten sonra kalan eritilmiş sadeyağ üzerlerine dökülür ve 180 °C sıcaklıktaki fırında, üzeri kızarıncaya kadar 25 dakika pişirilir. Piştikten sonra tepsinin dibindeki toplanan fazla yağ, ayrı bir kaba süzülür. Fırından çıkarılan tatlı sıcakken, üzerine kaynar haldeki şerbet dökülür. Gaziantep Dolangel Tatlısı, şerbetini çektikten sonra üzerine Antep Fıstığı veya ceviz içi serpilir ve sıcak olarak servis yapılır

DOLANGEL TATLISI HANGİ YÖREYE AİT?

Dolangel Tatlısı, Elazığ ve yöresine ait bir tatlıdır.