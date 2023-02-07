Dokuz Oğuz yok mu? Dokuz Oğuz neden yok? Bugün Dokuz Oğuz yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Dokuz Oğuz neden yok? Bugün Dokuz Oğuz yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Dokuz Oğuz yok mu?
6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Dokuz Oğuz dizisini de göremeyinceDokuz Oğuz yok mu? Dokuz Oğuz neden yok? Bugün Dokuz Oğuz yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.
DOKUZ OĞUZBUAKŞAM YOK MU?
7 Şubat Salı günü FOX TV yayın akışında Dokuz Oğuz yer almadı.