Dokuz Oğuz yok mu? Dokuz Oğuz neden yok? Bugün Dokuz Oğuz yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Dokuz Oğuz neden yok? Bugün Dokuz Oğuz yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Dokuz Oğuz yok mu?