Dokuz Oğuz yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 4 Mart 2023 bu akşam Dokuz Oğuz yeni bölüm olmayacak mı, haftaya mı?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Dokuz Oğuz bugün yeni bölümüyle yayın akışında gözükmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Dokuz Oğuz yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 4 Mart bu akşam Dokuz Oğuz yeni bölüm olmayacak mı, haftaya mı? merak etti. Peki, Dokuz Oğuz bu akşam yok mu? Dokuz Oğuz bu hafta neden yok? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Dokuz Oğuz yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 4 Mart bu akşam Dokuz Oğuz yeni bölüm olmayacak mı, haftaya mı?

DOKUZ OĞUZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dokuz Oğuz dizisi bugün yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Dizinin bugün kolaj bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'daki resmi paylaşım şöyle:

"#DokuzOğuz kolaj bölümüyle bu akşam 20.00'de #FOX'ta!"

4 MART 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

17:00 - Adım Farah

19:00 - Ana Haber

20:00 - Dokuz Oğuz (Kolaj Bölüm)

23:30 - EGO

DOKUZ OĞUZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oğuz Timi, kaçırılan yedi Kaşkay Türk'ü genci teröristlerin elinden kurtarırken, Batur Yüzbaşı sonunda karşı karşıya kaldığı Behram Sabo'dan kardeşi Tuncay'ın intikamını alır. Bu arada karargâha ulaşan yeni bir bilgi, şehit Üsteğmen Tuncay Karanlık'la ilgili çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarır. Bu gerçek; Tomris Albay ve Bozkır General'i dehşete düşürürken Batur'un hayatı için yeni bir dönemi başlatacaktır.

Lee'yi Türk Askeri'nin elinden almaya kararlı olan Tara ise zaman kaybetmeden yaptığı planı Ankara'da devreye sokar. Diğer tarafta karargâha Kerkük'te bir Türk köyüne saldırı düzenleneceğine dair bir ihbar gelir. Tomris Albay bu bilgiyi hemen doğrulamaya çalışırken, bölgede köye en yakın olan Oğuz Timi'ni harekete geçirir. Yüzbaşı Batur komutasındaki Oğuz Timi hızla köye ulaşıp, teröristleri bertaraf ederken, tehlikenin boyutu beklenmedik bir şekilde değişecektir…