Dokuz Oğuz Yaşar kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz dizisi Yaşar Kayatürk (Kayhan Açıkgöz) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'un oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Yaşar Kayatürk oldu. Peki, Dokuz Oğuz dizisi Yaşar kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz Yaşar Kayatürk (Kayhan Açıkgöz) kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaşar Kayatürk gerçekte kimdir? Yaşar Kayatürk'ün dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dokuz Oğuz dizisi Yaşar kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz Yaşar Kayatürk (Kayhan Açıkgöz) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

DOKUZ OĞUZ YAŞAR KAYATÜRK KİMDİR?

Sözleşmeli Er Yaşar Kayatürk

KAYHAN AÇIKGÖZ

Yas¸ar Urfalı, Karakec¸ili Tu¨rkmen. Liseden sonra okumamıs¸. Yazları c¸obanlık yaptıgˆı ic¸in ko¨peklerle arası c¸ok iyi. Bu durum askerlikte onun c¸ok is¸ine yarar. O daha bebekken u¨c¸ abisi su kanalında bogˆularak can vermis¸. Annesi o gu¨nden sonra bir daha hic¸ konus¸mamıs¸tır. Babası da yaklas¸ık on sene o¨nce o¨lmu¨s¸. Annesiyle o ilgileniyor. Yas¸ar da Okan gibi zorunlu askerligˆi bittigˆinde So¨zles¸meli Er olarak devam etmeye karar vermis¸tir.

Yas¸ar da Okan gibi Yu¨zbas¸ı Batur Karanlık tarafından "Ogˆuz Timi"ne sec¸ilir.

Okan ve Yas¸ar taban tabana zıt iki karakterdir. Okan ne kadar havalı, trend takılıyorsa Yas¸ar bir o kadar alaturka ve s¸ehir hayatına yabancı. Okan ona genelde yol yordam o¨gˆretir. Yas¸ar da onun okudugˆu odyoloji bo¨lu¨mu¨nu¨ agˆzına dolamıs¸tır.Timin gu¨len yu¨zleri.

DOKUZ OĞUZ YAŞAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dokuz Oğuz dizisinde Sözleşmeli er Yaşar Kayatürk karakterini "Kayhan Açıkgöz" canlandırmaktadır.

KAYHAN AÇIKGÖZ KİMDİR?

Oyuncu Kayhan Açıkgöz 1987 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Kayhan Açıkgöz Endüstri Mühendisliği mezunudur. Mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümü okumuştur. Birçok dizi ve filmde rol alan Kayhan Açıkgöz şimdilerde Fox TV'de ekrana gelen Dokuz Oğuz dizisinde sözleşmeli er Yaşar Kayatürk'ü canlandırmaktadır.