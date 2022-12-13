Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Dokuz Oğuz nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyenler, Dokuz Oğuz hangi ülkede çekiliyor? Dokuz Oğuz hangi il ve ilçede çekildi? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Dokuz Oğuz nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün? Dokuz Oğuz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Dokuz Oğuz uyarlama mı?

Dokuz Oğuz nerede çekiliyor? cevabı sizlerle... Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı "Dokuz Oğuz", FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Dokuz Oğuz nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Dokuz Oğuz dizi çekimleri hangi ülkede yapıldı, çekimler Türkiye'de mi?

DOKUZ OĞUZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox TV'de yer alan bilgilere göre dizinin çekimleri Ankara'da başladı. Dizi genel olarak Ankara ve ilçelerinde çekileceği düşünülüyor.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak ic¸in titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin go¨z bebegˆi olan bu birlik, du¨nyanın her noktasında kıyıma, zulme ugˆrayan Tu¨rkler ic¸in mu¨cadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yu¨zbas¸ı Batur Karanlık ve onun istegˆiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen So¨zles¸meli Erler; Okan Demirkır ve Yas¸ar Kayatu¨rk, Tegˆmen Yigˆit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Go¨kay ve Boran Delideniz yemin ederek go¨reve bas¸larlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka

Deniz Işın

Yasemin Kay Allen

Hakan Boyav

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç

Kayhan Açıkgöz

Serhan Onat

Rami Narin

Volkan Keskin

Taylan Meydan

Sahra Şaş

Mehmet Çevik