Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Dokuz Oğuz, 28 Ocak'ta izleyiciyle buluştu. Filmin nerede çekildiği ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz nerede çekiliyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler?

Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kubilay Aka, Deniz Işın ve Yasemin Allen paylaşmaktadır. Peki, Dokuz Oğuz nerede çekiliyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

DOKUZ OĞUZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kadrosu genç isimlerden oluşan dizinin çekimleri Eskişehir'de başlamıştı. Zorlu hava şartlarıyla da dikkat çeken yapım başkent Ankara'da çekiliyor.

DOKUZ OĞUZ KONUSU

"Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak ic¸in titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin go¨z bebegˆi olan bu birlik, du¨nyanın her noktasında kıyıma, zulme ugˆrayan Tu¨rkler ic¸in mu¨cadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yu¨zbas¸ı Batur Karanlık ve onun istegˆiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen So¨zles¸meli Erler; Okan Demirkır ve Yas¸ar Kayatu¨rk, Tegˆmen Yigˆit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Go¨kay ve Boran Delideniz yemin ederek go¨reve bas¸larlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI

Kubilay Aka,

Deniz Işın,

Yasemin Kay Allen,

Hakan Boyav,

Tuncer Salman,

Dağhan Külegeç,

Kayhan Açıkgöz,

Serhan Onat,

Rami Narin,

Volkan Keskin,

Taylan Meydan,

Sahra Şaş,

Mehmet Çevik yer alıyor.