Ekranların sevilen dizisi Dokuz Oğuz'un yeni bölümlerinin hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Diziyi tam saatinde ve gününde izlemek isteyenler, Dokuz Oğuz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Dokuz Oğuz yeni bölümleri hangi gün? Perşembe mi Cumartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Dokuz Oğuz dizisi yeni bölümü ne zaman? Dokuz Oğuz dizisi hangi günler ekrana geliyor? İşte ayrıntılar...

Dokuz Oğuz hangi gün? Dokuz Oğuz ne zaman? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Dokuz Oğuz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Dokuz Oğuz yeni bölümleri hangi gün? Perşembe mi Cumartesi mi?

DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dokuz Oğuz dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

DOKUZ OĞUZ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümleri Cumartesi günüdür. Dizi bazen farklı günlerde eski bölümleriyle ekrana gelebiliyor. Fakat Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü Cumartesi günleri yayınlanmaktadır.

DOKUZ OĞUZ KONUSU NEDİR?

"Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kubilay Aka : Yüzbaşı Batur Karanlık

Deniz Işın : Bilge Töreyeva

Yasemin Allen : Albay Tomris Toprak

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç : Astsubay Başçavuş Ercan Korkut

Sahra Şaş : Astsubay Üstçavuş Umay Çolpan

Kayhan Açıkgöz : Sözleşmeli Er Yaşar Kayatürk

Taylan Meydan : Sözleşmeli Er Okan Demirkır

Serhan Onat : Astsubay Çavuş Boran Delideniz

Rami Narin : Teğmen Yiğit Toygar

Volkan Keskin : Astsubay Üstçavuş Timur Gökay

Cem Sultan Karabulut

Murat Danacı

Hakan Boyav : Tuğgeneral Ali Osman Bozkır

Mehmet Çevik : Hasan dede