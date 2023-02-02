Dokuz Oğuz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Dokuz Oğuz yeni bölümleri hangi gün? Perşembe mi Cumartesi mi?
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Ekranların sevilen dizisi Dokuz Oğuz'un yeni bölümlerinin hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Diziyi tam saatinde ve gününde izlemek isteyenler, Dokuz Oğuz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Dokuz Oğuz yeni bölümleri hangi gün? Perşembe mi Cumartesi mi? araştırması yapıyor. Peki, Dokuz Oğuz dizisi yeni bölümü ne zaman? Dokuz Oğuz dizisi hangi günler ekrana geliyor? İşte ayrıntılar...
Dokuz Oğuz hangi gün? Dokuz Oğuz ne zaman? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Dokuz Oğuz ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Dokuz Oğuz yeni bölümleri hangi gün? Perşembe mi Cumartesi mi?
Dokuz Oğuz dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümleri Cumartesi günüdür. Dizi bazen farklı günlerde eski bölümleriyle ekrana gelebiliyor. Fakat Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü Cumartesi günleri yayınlanmaktadır.
"Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…
Kubilay Aka : Yüzbaşı Batur Karanlık
Deniz Işın : Bilge Töreyeva
Yasemin Allen : Albay Tomris Toprak
Tuncer Salman
Dağhan Külegeç : Astsubay Başçavuş Ercan Korkut
Sahra Şaş : Astsubay Üstçavuş Umay Çolpan
Kayhan Açıkgöz : Sözleşmeli Er Yaşar Kayatürk
Taylan Meydan : Sözleşmeli Er Okan Demirkır
Serhan Onat : Astsubay Çavuş Boran Delideniz
Rami Narin : Teğmen Yiğit Toygar
Volkan Keskin : Astsubay Üstçavuş Timur Gökay
Cem Sultan Karabulut
Murat Danacı
Hakan Boyav : Tuğgeneral Ali Osman Bozkır
Mehmet Çevik : Hasan dede